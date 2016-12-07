Делегация БВШН находилась с визитом в Саудовской Аравии

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Делегация Бакинской Высшей школы нефти (БВШН), возглавляемая ректором Эльмаром Гасымовым, находилась с визитом в городах Абу-Даби и Дубае Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с целью обсуждения с руководством Университета Хериота-Ватта (УХВ) дальнейшего развития двусторонних связей, а также для обсуждения перспектив сотрудничества с Институтом нефти в Абу-Даби.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью вуза, прошла встреча делегации БВШН с делегацией Университета Хериота-Ватта во главе с ректором университета, профессором Ричардом Уильямсом.

На встрече состоялось обсуждение по широкому кругу вопросов, связанных со стратегическими направлениями сотрудничества между двумя вузами, в том числе конкретные шаги по развитию сотрудничества в области программы магистратуры. На встрече было также подписано соглашение о внесении изменений в существующий между БВШН и УХВ договор об образовательных программах бакалавриата.

Во время визита ректор Эльмар Гасымов и члены делегации БВШН посетили церемонию вручения дипломов в студенческом городке университета Хериота-Ватта в Дубае. Затем гости встретились с профессорско-преподавательским составом университета и ознакомились с учебными помещениями, аудиториями и лабораториями кампуса УХВ в Дубае.

В ходе поездки в Абу-Даби состоялась встреча с ректором находящегося в столице ОАЭ Института Нефти д-ром Томасом Хочстетлером и представителями университета. На ней были обсуждены перспективы и направления будущего сотрудничества между Институтом нефти и БВШН и достигнута устная договоренность о бесплатном обучении выпускников Высшей школы в Институте нефти в Абу-Даби по образовательным программам подготовки магистров. Гости были также проинформированы об организации учебного процесса в институте и ознакомлены с учебными лабораториями вуза.