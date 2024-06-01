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Делегации ОТГ и Тюркской академии посетили школу в Шуше

Делегации ОТГ и Тюркской академии посетили школу в Шуше Делегации стран-членов и стран-наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ) и Тюркской академии в рамках поездки в Шушу ознакомились с условиями, созданными в городской средней школе № 1.
Наука и образование
1 июня 2024 г. 01:54
Делегации ОТГ и Тюркской академии посетили школу в Шуше

Делегации стран-членов и стран-наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ) и Тюркской академии в рамках поездки в Шушу ознакомились с условиями, созданными в городской средней школе № 1.

Как сообщили Report в Министерстве науки и образования Азербайджана, министр Эмин Амруллаев ознакомил гостей с условиями, созданными в школе в соответствии с современными стандартами, представил информацию о созданном в учебном заведении центре STEAM.

Было отмечено, что трехэтажное здание на 960 ученических мест состоит из пяти блоков.

В школе имеется 40 классных комнат на 24 человека каждая, по два класса физики, химии, биологии, технологии, информатики, центр STEAM, библиотека, читальный зал, класс начальной военной подготовки молодежи, художественный и музыкальный классы, столовая, танцевальный и спортивный залы, медицинский кабинет, комната для медобследования и рабочие помещения для административного персонала.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürk Dövlətləri Təşkilatı və Türk Akademiyasının nümayəndə heyətləri Şuşada məktəbdə olublar

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