Делегации ОТГ и Тюркской академии посетили школу в Шуше

Делегации стран-членов и стран-наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ) и Тюркской академии в рамках поездки в Шушу ознакомились с условиями, созданными в городской средней школе № 1.
Как сообщили
Было отмечено, что трехэтажное здание на 960 ученических мест состоит из пяти блоков.
В школе имеется 40 классных комнат на 24 человека каждая, по два класса физики, химии, биологии, технологии, информатики, центр STEAM, библиотека, читальный зал, класс начальной военной подготовки молодежи, художественный и музыкальный классы, столовая, танцевальный и спортивный залы, медицинский кабинет, комната для медобследования и рабочие помещения для административного персонала.