Замминистра: Дела нескольких директоров школ рассматриваются в суде

Негативные случаи в школах все еще случаются.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра образования Махаббат Велиева сказала на конференции "Бакинское образование: успехи и цели".

Она отметила, что если человек сам нарушает правила, он не может требовать их соблюдения от других: "Может быть, сегодня одной из основных причин снижения качественных показателей в школах и отдаления родителей от школ является наличие подобных негативных случаев. Министр образования Джейхун Байрамов также объявил на сентябрьской конференции учителей, что дела нескольких директоров были направлены в правоохранительные органы. Есть еще несколько директоров школ, чьи дела находятся в суде".

По словам М.Велиевой, в мире стремительно развиваются технологии, и эти инновации проявляют себя напрямую в образовании: "А нам приходится бороться с негативными случаями".