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Декан: Открытие центра азербайджанского языка в Израиле – прекрасная возможность для научного обмена

Декан: Открытие центра азербайджанского языка в Израиле – прекрасная возможность для научного обмена Открытие центра азербайджанского языка и культуры в израильском университете имени Бар-Илана является прекрасной возможностью для культурного и научного обмена между двумя странами.
Наука и образование
30 августа 2023 г. 16:48
Декан: Открытие центра азербайджанского языка в Израиле – прекрасная возможность для научного обмена

Открытие центра азербайджанского языка и культуры в израильском Университете имени Бар-Илана является прекрасной возможностью для культурного и научного обмена между двумя странами.

Об этом Report заявила декан педагогического факультета Бар-Иланского университета Зехавит Гросс (Zehavit Gross).

По ее словам, открытие азербайджанского центра в израильском университете – прекрасная идея, потому что две страны имеют много общих точек соприкосновения.

З.Гросс добавила, что данный центр призван объединить идеи мультикультурализма и инклюзивности.

"Мы живем в эпоху, когда должны быть открыты для других обществ, культур и языков. Я думаю, что этот центр сможет инициировать исследовательские и образовательные проекты глобального масштаба, где мы будем обмениваться знаниями и стараться подарить что-то будущим поколениям", - подчеркнула декан.

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Версия на азербайджанском языке Zehavit Qross: “İsraildə Azərbaycan dili mərkəzinin açılması elmi mübadilə üçün əla fürsətdir”
Версия на английском языке Dean: Opening of Azerbaijani language center in Israel - great opportunity for scientific exchange

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