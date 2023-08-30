Декан: Открытие центра азербайджанского языка в Израиле – прекрасная возможность для научного обмена

Открытие центра азербайджанского языка и культуры в израильском университете имени Бар-Илана является прекрасной возможностью для культурного и научного обмена между двумя странами.

Открытие центра азербайджанского языка и культуры в израильском Университете имени Бар-Илана является прекрасной возможностью для культурного и научного обмена между двумя странами.

Об этом Report заявила декан педагогического факультета Бар-Иланского университета Зехавит Гросс (Zehavit Gross).

По ее словам, открытие азербайджанского центра в израильском университете – прекрасная идея, потому что две страны имеют много общих точек соприкосновения.

З.Гросс добавила, что данный центр призван объединить идеи мультикультурализма и инклюзивности.

"Мы живем в эпоху, когда должны быть открыты для других обществ, культур и языков. Я думаю, что этот центр сможет инициировать исследовательские и образовательные проекты глобального масштаба, где мы будем обмениваться знаниями и стараться подарить что-то будущим поколениям", - подчеркнула декан.