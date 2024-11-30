Декан Карабахского университета: За год деятельности мы достигли больших успехов

Благодаря совместным усилиям Карабахский университет достиг больших успехов.

Благодаря совместным усилиям Карабахский университет достиг больших успехов.

Об этом карабахскому Report заявил декан факультета искусств данного вуза, композитор Тюркер Гасымзаде.

"Уже год прошел с начала деятельности Карабахского университета, созданного 27 ноября 2023 года указом президента Ильхама Алиева. За этот период преподавательский состав различных факультетов Карабахского университета участвовал в международных фестивалях и конкурсах. Среди них есть и победители", - сказал декан.

По его словам, факультет искусств Карабахского университета изначально включает в свой состав одних из самых профессиональных преподавателей страны и талантливых студентов: "За этот год мы достигли ряда успехов. Уверен, что обучение в Карабахском университете будет продолжаться в соответствии с самыми высокими стандартами. Сегодня мы как факультет искусств Карабахского университета хотим отметить нашу годовщину концертом и выставкой".

На мероприятии преподаватели и студенты Карабахского университета выступили с произведениями различных жанров азербайджанских и западноевропейских композиторов. Также была организована прекрасная выставка, на которой были представлены около 140 работ, выполненных в различных техниках.

Т.Гасымзаде подчеркнул, что на факультете искусств проходит обучение по специальностям "музыкальное преподавание", "инструментальное исполнительство", "вокал", "национальный вокал" и "ханенде", а также "дизайн". Также по его словам, среди преподавателей Карабахского университета есть народные и заслуженные артисты, а программа обучения соответствует международным стандартам.

Он также отметил, что в течение года преподаватели и студенты различных факультетов Карабахского университета участвовали во многих международных фестивалях и конкурсах: "Среди них есть победители. Наши студенты участвуют в различных выставках, концертах, фестивалях. Это только начало. Вы часто будете слышать имя факультета искусств Карабахского университета в контексте культурной жизни страны".