Декан Карабахского университета: За год деятельности мы достигли больших успехов

Благодаря совместным усилиям Карабахский университет достиг больших успехов.
Об этом карабахскому Report заявил декан факультета искусств данного вуза, композитор Тюркер Гасымзаде.
"Уже год прошел с начала деятельности Карабахского университета, созданного 27 ноября 2023 года указом президента Ильхама Алиева. За этот период преподавательский состав различных факультетов Карабахского университета участвовал в международных фестивалях и конкурсах. Среди них есть и победители", - сказал декан.
По его словам, факультет искусств Карабахского университета изначально включает в свой состав одних из самых профессиональных преподавателей страны и талантливых студентов: "За этот год мы достигли ряда успехов. Уверен, что обучение в Карабахском университете будет продолжаться в соответствии с самыми высокими стандартами. Сегодня мы как факультет искусств Карабахского университета хотим отметить нашу годовщину концертом и выставкой".
На мероприятии преподаватели и студенты Карабахского университета выступили с произведениями различных жанров азербайджанских и западноевропейских композиторов. Также была организована прекрасная выставка, на которой были представлены около 140 работ, выполненных в различных техниках.
Т.Гасымзаде подчеркнул, что на факультете искусств проходит обучение по специальностям "музыкальное преподавание", "инструментальное исполнительство", "вокал", "национальный вокал" и "ханенде", а также "дизайн". Также по его словам, среди преподавателей Карабахского университета есть народные и заслуженные артисты, а программа обучения соответствует международным стандартам.
Он также отметил, что в течение года преподаватели и студенты различных факультетов Карабахского университета участвовали во многих международных фестивалях и конкурсах: "Среди них есть победители. Наши студенты участвуют в различных выставках, концертах, фестивалях. Это только начало. Вы часто будете слышать имя факультета искусств Карабахского университета в контексте культурной жизни страны".