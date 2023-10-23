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Декан АГУ: Азербайджан и Россия заинтересованы в развитии сотрудничества сфере образования

Декан АГУ: Азербайджан и Россия заинтересованы в развитии сотрудничества сфере образования Открытие представительства Астраханского государственного университета (АГУ) в Баку говорит о заинтересованности Азербайджана и России в развитии сотрудничества образовательной сфере.
Наука и образование
23 октября 2023 г. 17:53
Декан АГУ: Азербайджан и Россия заинтересованы в развитии сотрудничества сфере образования

Открытие представительства Астраханского государственного университета (АГУ) в Баку говорит о заинтересованности Азербайджана и России в развитии сотрудничества образовательной сфере.

Об этом Report сказала декан факультета филологии и журналистики АГУ, профессор Людмила Касьянова.

Касьянова рассказала, что находится с визитом в Баку не в первый раз, и часто принимала участие в различных научных мероприятиях в Азербайджане.

“Мы видим бережное отношение к русскому языку в Азербайджане, в том числе среди наших азербайджанских коллег. Это не может не радовать нас”, - сказала она.

По словам профессора, в Азербайджане также проявляют интерес к чтению литературы на русском языке, пишут статьи и ведут исследования о состоянии русского языка в стране.

“Например, на Каспийском медиафоруме, организованном в Астрахани в сентябре этого года, участники из Баку выступали с докладами о состоянии русского языка в Азербайджане. Хотелось бы отметить, что доклад привлек большое внимание участников мероприятия”, - сказала она.

Касьянова также рассказала о возможностях сотрудничества с азербайджанскими вузами в вопросах, касающихся сферы образования. По ее словам, открытие центра образования, науки и технологий АГУ в Баку в 2021 году также свидетельствует о заинтересованности двух стран в развитии сотрудничества образовательной сфере.

Декан подчеркнула, что консультации между представителями АГУ и азербайджанских вузов касательно реализации совместных проектов в сфере образования продолжаются.

Отметим, что 23-27 октября в Баку и Лянкяране проходит научно-популярный лекторий "Язык всем знаниям и всей природе ключ". Мероприятие организовано при поддержке фонда "Русский мир".

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Версия на азербайджанском языке Professor: “Azərbaycan və Rusiya təhsil sahəsində əməkdaşlığı inkişaf etdirməkdə maraqlıdır”

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