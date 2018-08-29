Действующую в вагонах в Барде школу для вынужденных переселенцев переселят в новое здание - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ С 1994-го года полная средняя школа для вынужденных переселенцев №122 Агдамского района действует в железных вагонах на Железнодорожном вокзале Бардинского района.

Об этом в ответ на запрос Report заявили в отделе образования Агдамского района.

Отмечается, что в школе №122 расположен 3-й избирательный участок Агдамского избирательного округа.

"Проживающие на указанной территории семьи вынужденных переселенцев взяты на регистрацию Госкомитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев и на очередном этапе, при создании поселка, им планируется выдача квартир. Во всех новосозданных поселках для вынужденных переселенцев строят отвечающие всем стандартам школьные здания. В новый поселок будет переселена полная средняя школа для вынужденных переселенцев №122", - заявили в отделе образования Агдамского района.