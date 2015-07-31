Cтуденты Бакинской высшей школы нефти проходят практику на "Нефтяных камнях"

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Студенты Бакинской высшей школы нефти (БВШН), обучающиеся по специальности "Инженер по нефти и газу", с целью обогащения своих теоретических знаний, приобретенных в течение учебного года, проходят ознакомительную и производственную практику в Нефтегазодобывающем управлении (НГДУ) "Нефтяные камни" Производственного объединения (ПО) "Азнефть" (после этого НГДУ "Нефтяные камни").

Как сообщили Report в БВШН, ознакомительная практика для студентов 2-го курса будет продолжаться в течение 15 дней, а производственная для студентов 3-го курса - в течение 2 месяцев с учетом их досуга.

В рамках программы практики начальник НГДУ "Нефтяные камни" Гочалы Махмудов, замначальника по социальным вопросам Управления Зейнал Абдуллаев, руководящий программой практики, начальник производственного отдела по добыче и транспортировке нефти и газа НГДУ "Нефтяные камни" Забит Ахмедов и другие сотрудники Управления, встретившись со студентами, рассказали им о созданных условиях практики, скважинах на платформе и дали им соответствующие инструкции по правилам безопасности.

Кроме этого, на встрече было подчеркнуто, что возможности, предоставляемые студентами практические навыки, получаемые ими на практике, очень значительны для их будущей карьеры. Согласно условиям программы, инженеры Управления организуют для студентов 2-го курса очное знакомство с протекающими в НГДУ "Нефтяные камни" морскими буровыми процессами, начиная от первоначального процесса обнаружения нефтезалегающих структур до операций полного производства и экспорта нефти, а также с нефтеперекачивающей техникой и современной технологией добычи. Они были подробно информированы о всех производственных процессах, происходящих в НГДУ "Нефтяные камни".

В свою очередь, студенты 3-го курса Высшей школы проходят производственную практику на 1887-м стационарном морском основании НГДУ "Нефтяные камни", которая является одной из самых больших платформ Азербайджана. По условиям программы, с каждым студентом(-ой), проходящим(-ей) оплачиваемую практику, заключается трудовой контракт и в итоге он (она) принимается на работу на должность инженера или оператора. По завершении практики студенту(-ке) начисляется зарплата соответственно выполненному рабочему графику и должности. Таким образом, студент(ка), прошедший практику в НГДУ "Нефтяные камни" в качестве работника, уже превращается в специалиста, получившего 1-2-х месячный стаж. Они стараются выполнить возложенные на них обязанности инженера и оператора под руководством опытных работников Управления, осуществляя контроль и соответствующие процедуры по осуществлению стабильной работы скважин.

Отметим, что на протяжении всей практики студенты БВШН проживают в отведенных для них комнатах общежития НГДУ "Нефтяные камни". После 8-9 часового рабочего дня и в дни отдыха свой досуг студенты проводят на волейбольной, футбольной площадках и закрытых спортивных залах, посвящая время разным играм, таким как настольный теннис, бильярд и другие. Таким образом, студенты БВШН в рамках программы практики, помимо приобретения практических навыков, также эффективно проводят свой досуг. После окончания практики студенты вертолетом доставляются в столицу.

Напомним, что возможности, предоставляемые Высшей школой своим студентам для прохождения практики, помогают им закрепить теоретические знания и содействуют подготовке их как будущих высококвалифицированных, опытных и конкурентоспособных специалистов на мировом рынке труда.