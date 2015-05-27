​Cтуденты БВШН побывали в местности “ATA yard” компании BP

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ В рамках сотрудничества Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) с компанией BP для студентов 2-го и 3-го курса БВШН была организована поездка в местность "ATA (Amec-Tekfen-Azf en) yard" компании BP, сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН.

Перед поездкой ректор БВШН Эльмар Гасымов встретился со студентами. Упомянув о связях БВШН со многими международными и местными компаниями, ректор Э.Гасымов также рассказал об узах сотрудничества Высшей Школы с компанией BP. Он отметил, что прохождение студентами производственной практики в транснациональны х компаниях поможет им добиться больших успехов в их будущей деятельности и стать профессиональными специалистами. Э.Гасымов также сообщил, что помимо BP, студенты БВШН пройдут практику в других транснациональны х компаниях. Он выразил уверенность в том, что сотрудничество Высшей Школы с компанией BP в этом направлении будет продолжительным. Затем студенты отправились в "ATA yard".

Во время поездки менеджер проекта Рахман Рахманов, инженеры проекта Яшар Мамедов и Рустам Керимов выступили с презентацией. Студентам рассказали о платформах и проекте "Шахдениз-2".

Кроме того, студенты прошли тренинги по правилам безопасности. 16 студентов в сопровождении четырех инженеров ознакомились с местами строительства платформ.

Отметим, что целью поездки стало ознакомление студентов с производством и повышение у них практических знаний. Студенты БВШН являются первыми студентами, посетившими местность “ATA yard”.