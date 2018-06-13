Cтудент, ставший стипендиатом Университета в США: БВШН заложила основу моих успехов - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Джамал Ахмедов, который пять лет назад, набрав 667 баллов, поступил в Бакинскую Высшую Школу Нефти (БВШН) на специальность "Инженер-нефтяник", принят в магистратуру Университета штата Луизиана (США). Кроме того, университет обеспечит его солидной стипендией для учебы и проживания.

Report представляет интервью с ним.

- Мы знаем, что поступить в БВШН и успешно учиться здесь – большое достижение для любого студента. А вы добились не только этого; еще до окончания учебы вы сумели стать магистрантом и стипендиатом Университета штата Луизиана в Америке. Как вы достигли такого успеха?

- По-моему, успехам во многом способствует окружение человека. Если вас окружают люди, которые упорно работают над собой и ставят перед собой большие цели, ты невольно стараешься следовать их примеру и добиваться лучших результатов. С этой точки зрения, моя семья, школьная среда и атмосфера в вузе служили для меня источником мотивации. А еще важно оказаться, как говорится, в нужное время в нужном месте и верно оценивать свои возможности. Для меня таким местом стала Высшая школа, которая заложила фундамент моего успеха. Поэтому я хочу поблагодарить мою семью, ректора БВШН Эльмара Гасымова, всех наших профессоров и преподавателей, а также Эльшана Рзаева, руководителя Программы молодых талантов Общества инженеров-нефтяников Азербайджана, с которым наш вуз тесно сотрудничает, за все, что они для меня сделали.

- Скажите откровенно, когда вы и ваша семья больше радовались: сейчас, после принятия в магистратуру университета в Луизиане, или тогда, когда поступили в БВШН?

- Между двумя этими событиями – пять лет, и за это время многое изменилось. Меняются цели, ожидания, сам человек, поэтому трудно сравнивать чувства, которые я испытал тогда и сейчас. Но хочу сказать, что моя успехи в семье всегда встречают с радостью.

- Собираетесь ли вы после окончания учебы в магистратуре вернуться на родину? Или планируете жить и работать за пределами Азербайджана?

- Для меня главная задача сейчас – учиться в магистратуре так же успешно, как и в БВШН. Только после окончания учебы я смогу рассматривать какие-либо варианты и предложения и принимать решения.

- Скоро вы получите степень бакалавра по специальности "Инженер-нефтяник". Для учебы в магистратуре вы выбрали эту же область. Как появилась любовь к профессии инженера?

- Я с детства интересовался техникой и техническими предметами, потому и решил учиться на инженера. А теоретические знания, новые навыки и практический опыт, которые я приобрел в БВШН, только усилили мой интерес к этой области. Кроме того, стажировки в иностранных компаниях и научно-исследовательская работа, которую я вел, помогли мне лучше осознать свое призвание и желание работать в нефтегазовой отрасли.

- Джамал, а почему вы решили не начинать сразу работать, а продолжить свое образование?

- Я сделал свой выбор, исходя из личных планов и целей, которые я перед собой поставил. Надеюсь, что учеба в Университета штата Луизиана и проживание в новой стране будут полезны и для моего роста как специалиста и исследователя, и для приобретения нового жизненного опыта.

- Совсем скоро вы станете выпускником вуза. Какие чувства вы испытываете, готовясь быть выпускником Бакинской Высшей школы нефти?

- Действительно, заканчивается долгий путь, хотя в это и сложно поверить. Мне трудно будет покидать стены вуза, который стал родным для меня за эти годы. С другой стороны, я горжусь тем, что буду выпускником Бакинской Высшей школы нефти. БВШН навсегда останется яркой страницей в моей памяти и жизни, и я не хотел бы терять связи со своей«almamater».