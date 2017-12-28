Cтудент БВШН разработал проект военного робота-паука

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Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Студент третьего курса Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Джахандар Зейналлы, обучающийся по специальности "инженер по автоматизации процессов", уже несколько месяцев работает над одной интересной инновационной идеей. Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью БВШН.

Работая в Парке высоких технологий Национальной академии наук Азербайджана (Парк ВТ НАНА), юный инженер разработал проект военного робота-паука, который можно использовать в целях обеспечения безопасности. Это устройство призвано помочь военнослужащим и может быть использовано для безопасного поиска и обнаружения мин в любом месте, независимо от поверхности.

Джахандар представил электронную машину бывшему министру образования, ныне министру налогов Азербайджана Микаилу Джаббарову и президенту НАНА, академику Акифу Ализаде во время их визита в Парк ВТ. Студент БВШН ответил на вопросы министра о принципах работы устройства.

Сейчас Джахандар работает над третьим вариантом боевого робота-паука и проектирует вместе со своей командой летающий электронный аппарат-беспилотник. В планах юного инженера – разработка еще одного устройства, которое может использоваться в целях безопасности: электрошокера.