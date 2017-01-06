Президентский стипендиат БВШН: Химическая инженерия получила сильное развитие в Азербайджане

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ В рамках проекта отдела по связям с общественностью Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) "10 вопросов Президентскому стипендиату" на вопросы отвечает студентка первого курса Фатима Абдинли, обучающаяся по специальности "Химическая инженерия". Report предлагает данное интервью.

– Расскажите, пожалуйста, немного о себе.

– Я родилась в Баку в 1997 году. Среднюю школу закончила с отличием. В этом году, сдав вступительные экзамены в Бакинскую Высшую школу нефти, стала студенткой вуза. Учусь по специальности "Инженер-химик".

– Вступительные экзамены уже позади. Какие впечатления они оставили у Вас?

– Еще до экзаменов я поставила перед собой цель. Я всегда мечтала учиться в Бакинской высшей школе нефти и очень старалась добиться этой цели, несмотря на трудности.

– Сколько баллов Вы набрали?

– Я набрала 695 баллов.

– Почему Вы выбрали именно БВШН?

– Я выбрала Бакинскую Высшую школу нефти за то, что этот вуз – университет номер один в Азербайджане, в котором высшее образование преподается на высоком уровне. Поступить в этот вуз и было моей целью.

– Что Вы можете сказать о роли Вашей семьи в Вашем обучении?

– Семья всегда поддерживала меня и стояла за мной во всех моих решениях. Я очень благодарна своей семье за это.

– О чем Вы больше всего мечтаете?

– Моя самая большая мечта – путешествовать по разным странам, побывать в разных городах, посетить интересные места в каждой стране.

– Что Вы можете рассказать о своей будущей специальности?

– Моя специальность – химическая инженерия. Эта область получила большое развитие в Азербайджане, и меня она очень интересует. Верю, что в будущем смогу стать высококвалифицированным специалистом в этой сфере.

– Какие у Вас хобби?

– В свободное от учебы время я люблю кататься на велосипеде, и еще мне нравится читать книги.

– А какие у Вас еще интересы?

– Я интересуюсь футболом.

– Какие жанры литературы Вас привлекают?

– Люблю читать литературу детективного жанра.