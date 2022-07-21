Cтартовали курсы для желающих обучаться в профильных классах проекта "Цифровые навыки"

Стартовали интенсивные подготовительные месячные курсы для желающих стать учениками профильных 10-х классов проекта "Цифровые навыки".

Стартовали интенсивные подготовительные месячные курсы для желающих стать учениками профильных 10-х классов проекта "Цифровые навыки".

Как сообщает Report со ссылкой на министерство образования, данная возможность была создана для 9-тиклассников, не успевших пройти регистрацию, либо сдать экзамены для перевода в профильные 10-е классы проекта "Цифровые навыки" с углубленным изучением предмета «Информатика».

Целью данных курсов, в которых зарегистрировалось более 300 учеников, является подготовка учащихся к экзамену. Курсы проводятся очно в Баку, Сумгайыте и Мингячевире и онлайн в других городах проекта «Цифровые навыки». В начале августа состоится экзамен для учеников окончивших курсы. Ученики, успешно прошедшие экзамен, смогут выбрать школу из списка на сайте https://digitalskills.edu.az/ и отправить туда свои документы.

Всего для обучения в профильных классах прошли регистрацию более 1 300 человек.

Напомним, что профильные классы были запущены в 2021-2022 учебном году в11-ти школах 4-х городов Азербайджана. В них проходили обучение 316 учеников школ Баку, Сумгайыта, Гянджи и Мингячевира. Планируется, что в 2022-2022 учебном году число учеников в этих классов охватит 1000 человек.

Урок «Информатики» в данных классах проводится 5 раз в неделю. На уроках учеников обучают по таким направлениям как: алгоритмы и структура данных на Python, игровой дизайн на Python, веб-дизайн и проектирование городской среды. Преподают в классах учителя, прошедшие углубленные тренинги по данным направлениям.