Cписок лиц, которые будут обучаться за рубежом за счет государства, утвердят в ближайшее время

295 студентов получили возможность учиться в иностранных вузах в 2024-2025 учебном году в рамках Государственной программы по образованию за рубежом.
Как сообщает Report, об этом журналистам сказала руководитель Группы управления государственной программой Туран Топалова.
По ее словам, 75% из них будут обучаться в магистратуре, а 25% - в бакалавриате.
Топалова отметила, что с учетом изменений в Госпрограмме получившие положительные результаты ранее и стоящие в очереди смогут также войти в число 500 студентов, которые будут обучаться за рубежом.
Она добавила, что очередной список лиц, которые будут обучаться в зарубежных вузах за счет государства, будет утвержден в ближайшее время.