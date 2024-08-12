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Cписок лиц, которые будут обучаться за рубежом за счет государства, утвердят в ближайшее время

Cписок лиц, которые будут обучаться за рубежом за счет государства, утвердят в ближайшее время В рамках Государственной программы по образованию за рубежом 295 студентов получили возможность учиться за рубежом в 2024-2025 учебном году.
Наука и образование
12 августа 2024 г. 15:58
Cписок лиц, которые будут обучаться за рубежом за счет государства, утвердят в ближайшее время

295 студентов получили возможность учиться в иностранных вузах в 2024-2025 учебном году в рамках Государственной программы по образованию за рубежом.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказала руководитель Группы управления государственной программой Туран Топалова.

По ее словам, 75% из них будут обучаться в магистратуре, а 25% - в бакалавриате.

Топалова отметила, что с учетом изменений в Госпрограмме получившие положительные результаты ранее и стоящие в очереди смогут также войти в число 500 студентов, которые будут обучаться за рубежом.

Она добавила, что очередной список лиц, которые будут обучаться в зарубежных вузах за счет государства, будет утвержден в ближайшее время.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət hesabına xaricdə təhsil alacaq şəxslərin növbəti siyahısı yaxın günlərdə təsdiqlənəcək

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