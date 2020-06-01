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Члены семей больных коронавирусом не будут допущены к экзаменам

Члены семей больных коронавирусом не будут допущены к экзаменам

© Report — Малейка Аббасзаде

"Каждый пришедший на экзамен абитуриент подпишет декларацию, связанную с коронавирусом. При входе на экзамен они должны будут предоставить эту декларацию сотрудникам".

Как сообщает Report, об этом председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде сказала на онлайн-брифинге.

Она отметила, что абитуриенты и родители должны в открытой форме заявить, что у них нет коронавирусной инфекции и они не контактировали с такими пациентами в течение 15 дней до экзамена: "Инфицированные не будут допущены к вступительному экзамену. Они смогут принять участие в повторных экзаменах в сентябре".

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