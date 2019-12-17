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Члены Общественного совета посетили Лянкяранский госуниверситет - ФОТО

Члены Общественного совета посетили Лянкяранский госуниверситет

Члены Общественного совета при министерстве образования посетили Лянкяранский государственный университет.

Как сообщили Report в министерстве, в ходе визита была проведена встреча с преподавателями и студентами университета.

На встрече обсуждались условия приема в вуз, изменения, которые будут внесены во вступительный процесс в магистратуру, важность практических занятий в учебном процессе и т.д.

Было отмечено, что предложения и мнения учителей и студентов будут представлены в министерство образования.

Затем члены Общественного совета подарили книги библиотеке университета.

Члены Совета ознакомились с двумя недавно сданными в эксплуатацию учебными корпусами университета, студенческими общежитиями, квартирами для профессорско-преподавательского состава, университетским цитрусовым садом, чайной плантацией, а также современными предметными лабораториями, кабинетами лингвистики и информатики.

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