Член госкомиссии по языку: Нельзя каждое новое слово вносить в язык

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Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ "Если не каждый день, то каждый месяц словарный состав языка пополняется новыми словами".

Как сообщает Report, об этом сказал директор Института языкознания имени Насими НАНА, член государственной комиссии по языку Мохсун Нагысойлу.

Он отметил, что в эпоху глобализации пополнение словарного состава интернациональными словами является нормальным: "Но любое новое слово вносить в язык нельзя. Нам надо быть внимательнее в этом вопросе. Если в азербайджанском языке есть эквивалент слова, тогда нужно использовать его".

По словам директора, произошедшие в стране после обретения Азербайджаном независимости коренные изменения повлияли и на языковую политику: "Изменения проявили себя и в стилях. В период независимости развивался публицистический стиль. Рост числа газет и телевизионных каналов также повлиял на язык. С отмеченного мной периода к нам перешло много турецких слов. К сожалению, среди вошедших в наш язык слов есть и искусственные слова".

М.Нагысойлу отметил, что в Азербайджане официально-деловой стиль сформировался в период независимости: "В советский период в стране документация велась в основном на русском языке".