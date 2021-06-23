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Число выпускников сократилось более чем на 40 тыс. человек

Число выпускников сократилось более чем на 40 тыс. человек В 2020 году общеобразовательные учебные заведения окончили 79 842 выпускников.
Наука и образование
23 июня 2021 г. 15:21
Число выпускников сократилось более чем на 40 тыс. человек

В 2020 году общеобразовательные учебные заведения окончили 79 842 выпускников.

Как передает Report, за последние шестнадцать лет число выпускников сократилось на 43 266 человек.

Подобная тенденция наблюдается уже несколько лет. За последние шестнадцать лет число выпускников сократилось на 35,14%. Это проявляется и в числе поступающих в вузы. По сравнению с 2019 годом число выпускников сократилось на 189 человек.

"Если не учитывать прошлый год в последние годы в составе подающих документы число выпускников текущего года не сократилось, наоборот, выросло. В 2020 году в составе подавших документы число выпускников текущего года сократилось на 7%, но абсолютное число выпускников выросло. Выпускники прошлого года составили 80,52% (65 473 человек) подавших документы в том году, однако по сравнению с этим годом число выпускников текущего года, подавших документы для поступления в вузы, выросло на 4217 человек. Причина этого в том, что в 2020 году резко выросло число выпускников предыдущих лет, желающих поступить в вузы. В результате число выпускников текущего года среди поступающих сократилось по сравнению с прошлым годом", - сообщили в Государственном экзаменационном центре.

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