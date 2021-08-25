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Число вакцинированных работников образования в Баку превысило 26 тыс.

Число вакцинированных работников образования в Баку превысило 26 тыс. В столице к процессу вакцинации подключились 26 486 работников образования.
Наука и образование
25 августа 2021 г. 14:12
Число вакцинированных работников образования в Баку превысило 26 тыс.

В столице к процессу вакцинации подключились 26 486 работников образования.

Как сообщили Report в Управлении образования города Баку, в соответствии со "Стратегией вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы" продолжается процесс вакцинации работников образовательных учреждений столицы. Все это является составной частью необходимых мер, предпринимаемых для устойчивого перехода к очному обучению.

Работники образования, которые заботятся о своем здоровье во время пандемии коронавируса, активно участвуют в необходимом процессе вакцинации.

Школы Пираллахинского, Хазарского, Бинагадинского, Насиминского, Сабунчинского, Ясамальского и Сураханского районов столицы входят в число образцовых учреждений, осуществляющих вакцинацию. В 37 школах столицы вакцинацию прошли более 90% работников.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda peyvənd olunan təhsil işçilərinin sayı 26 mini ötüb

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