Численность сотрудников НАНА составит 3 510 человек

Численность сотрудников Национальной академии наук Азербайджана определена в 3 510 человек.

Численность сотрудников Национальной академии наук Азербайджана определена в 3 510 человек.

Как сообщает Report, это нашло отражение в постановлении Кабинета министров об утверждении структуры и численности сотрудников Национальной академии наук Азербайджана.

Постановление было подготовлено в целях исполнения пункта 6.3 Указа президента Азербайджанской Республики о некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере науки и образования в Азербайджанской Республике под номером 1769 от 28 июля 2022 года.