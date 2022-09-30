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Численность сотрудников НАНА составит 3 510 человек

Численность сотрудников НАНА составит 3 510 человек Численность сотрудников Национальной академии наук Азербайджана определена в 3 510 человек.
Наука и образование
30 сентября 2022 г. 16:42
Численность сотрудников НАНА составит 3 510 человек

Численность сотрудников Национальной академии наук Азербайджана определена в 3 510 человек.

Как сообщает Report, это нашло отражение в постановлении Кабинета министров об утверждении структуры и численности сотрудников Национальной академии наук Азербайджана.

Постановление было подготовлено в целях исполнения пункта 6.3 Указа президента Азербайджанской Республики о некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере науки и образования в Азербайджанской Республике под номером 1769 от 28 июля 2022 года.

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