Чингиз Абдуллаев встретился со студентами БВШН

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) состоялась встреча студентов Высшей Школы со всемирно известным азербайджанским прозаиком, публицистом, доктором юридических наук, секретарем Союза Писателей Азербайджана, народным писателем Чингизом Абдуллаевым.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, открывая мероприятие вступительной речью, ректор БВШН Эльмар Гасымов поприветствовал видного писателя Чингиза Абдуллаева и поблагодарил его за принятое приглашение посетить БВШН. Ректор Эльмар Гасымов подчеркнул значимость этой встречи, проводимой с целью расширения мировоззрения, повышения интереса к художественной литературе, повышения интеллектуальног о уровня студентов, их личного знакомства с видным писателем, а также с целью получения ответов на интересующие их вопросы.

Чингиз Абдуллаев в своем выступлении поблагодарил руководство БВШН за организацию продуктивной встречи. Ч.Абдуллаев, создав теплую атмосферу общения со студентами, рассказал им о самых интересных моментах своей жизни и творчества, поделился с ними жизненным опытом. Приводя цитаты из азербайджанской и мировой литературы, Ч.Абдуллаев призвал студентов читать художественную литературу. Известный писатель также дал рекомендации студентам и ответил на интересующие их вопросы.

Видный писатель подписал книги для своих молодых читателей.

В завершение встречи Ч.Абдуллаеву был вручен диплом "Почетного гостя" БВШН.