Центр STEM и Институт кавказоведения объявляют отбор на участие в Форуме молодых ученых

Аналитический центр STEM совместно с Институтом кавказоведения Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) 19 декабря проведет Республиканский форум молодых ученых "Безопасность и вызовы на Кавказе", посвященный Победе в 44-дневной Отечественной войне.

Аналитический центр STEM совместно с Институтом кавказоведения Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) 19 декабря проведет Республиканский форум молодых ученых "Безопасность и вызовы на Кавказе", посвященный Победе в 44-дневной Отечественной войне.

Как сообщает Report, завершившаяся безоговорочной Победой 44-дневная Отечественная война стала формировать в Южно-Кавказском регионе новые геополитические и экономические реалии и одновременно с этим создала возможность широкомасштабного сотрудничества для Кавказских республик.

На форум приглашаются сотрудники научно-исследовательских институтов и учреждений, высших учебных заведений в возрасте до 30 лет, представители инновационных групп и объединений, преподаватели, магистры и докторанты.

По итогам форума планируется напечатать сборник материалов.

Прием заявок и тезисов продлится до 16 декабря 2022 года. Тезисы могут быть на азербайджанском и русском языках. Оргкомитет оставляет за собой также право отбора тезисов для печати среди материалов форума.