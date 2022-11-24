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Центр STEM и Институт кавказоведения объявляют отбор на участие в Форуме молодых ученых

Центр STEM и Институт кавказоведения объявляют отбор на участие в Форуме молодых ученых Аналитический центр STEM совместно с Институтом кавказоведения Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) 19 декабря проведет Республиканский форум молодых ученых "Безопасность и вызовы на Кавказе", посвященный Победе в 44-дневной Отечественной войне.
Наука и образование
24 ноября 2022 г. 17:50
Центр STEM и Институт кавказоведения объявляют отбор на участие в Форуме молодых ученых

Аналитический центр STEM совместно с Институтом кавказоведения Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) 19 декабря проведет Республиканский форум молодых ученых "Безопасность и вызовы на Кавказе", посвященный Победе в 44-дневной Отечественной войне.

Как сообщает Report, завершившаяся безоговорочной Победой 44-дневная Отечественная война стала формировать в Южно-Кавказском регионе новые геополитические и экономические реалии и одновременно с этим создала возможность широкомасштабного сотрудничества для Кавказских республик.

На форум приглашаются сотрудники научно-исследовательских институтов и учреждений, высших учебных заведений в возрасте до 30 лет, представители инновационных групп и объединений, преподаватели, магистры и докторанты.

По итогам форума планируется напечатать сборник материалов.

Прием заявок и тезисов продлится до 16 декабря 2022 года. Тезисы могут быть на азербайджанском и русском языках. Оргкомитет оставляет за собой также право отбора тезисов для печати среди материалов форума.

Участникам форума будет выдан сертификат. Среди участников мероприятия будет проведен отбор на работу в качестве политического обозревателя в Аналитический центр STEM. С подробностями можно ознакомиться здесь.

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Версия на азербайджанском языке STEM Mərkəzi və AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu Gənc Alimlər Forumunda iştirak etmək üçün seçim elan edib

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