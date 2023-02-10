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Центр сейсмологии призвал не верить слухам о скором землетрясении в Азербайджане

Центр сейсмологии призвал не верить слухам о скором землетрясении в Азербайджане "Информация провокационного характера, распространяемая в социальных сетях в связи со скорым землетрясением в Азербайджане, не имеет под собой никаких оснований. Призываем не верить провокационным слухам".
Наука и образование
10 февраля 2023 г. 17:55
Центр сейсмологии призвал не верить слухам о скором землетрясении в Азербайджане

Информация провокационного характера, распространяемая в социальных сетях в связи со скорым землетрясением в Азербайджане, не имеет под собой никаких оснований.

Как сообщает Report, об этом заявили в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА, призвав не верить провокационным слухам.

После землетрясения в Турции в социальных сетях и в некоторых СМИ распространяются заявления некоторых экспертов о том, что в Азербайджане также произойдет землетрясение: "С сожалением хотим подчеркнуть, что в некоторых случаях на сообщения провокационного характера, написанные с целью вызвать волнение среди населения, ссылаются и представители СМИ. Мы призываем наших граждан не верить таким слухам и отслеживать заявления официальных лиц".

"Сейсмическая обстановка на территории республики контролируется сетью сейсмических станций Республиканского центра сейсмологической службы НАНА, и в настоящее время сейсмичность на территории страны находится на фоновом уровне. Не верьте провокационным слухам!"- говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Seysmoloji Xidmət Mərkəzi: "Zəlzələ olacağı barədə təxribat xarakterli şayiələrə inanmayın!"

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