Центр сейсмологии призвал не верить слухам о скором землетрясении в Азербайджане

"Информация провокационного характера, распространяемая в социальных сетях в связи со скорым землетрясением в Азербайджане, не имеет под собой никаких оснований. Призываем не верить провокационным слухам".

Информация провокационного характера, распространяемая в социальных сетях в связи со скорым землетрясением в Азербайджане, не имеет под собой никаких оснований.

Как сообщает Report, об этом заявили в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА, призвав не верить провокационным слухам.

После землетрясения в Турции в социальных сетях и в некоторых СМИ распространяются заявления некоторых экспертов о том, что в Азербайджане также произойдет землетрясение: "С сожалением хотим подчеркнуть, что в некоторых случаях на сообщения провокационного характера, написанные с целью вызвать волнение среди населения, ссылаются и представители СМИ. Мы призываем наших граждан не верить таким слухам и отслеживать заявления официальных лиц".

"Сейсмическая обстановка на территории республики контролируется сетью сейсмических станций Республиканского центра сейсмологической службы НАНА, и в настоящее время сейсмичность на территории страны находится на фоновом уровне. Не верьте провокационным слухам!"- говорится в сообщении.