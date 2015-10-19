Центр развития человеческого капитала Азербайджана - INDEX провел отчетную конференцию, посвященную итогам этого года - ВИДЕО

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ В отеле Grand Cevahir в Стамбуле состоялась отчетная конференция Центра развития человеческого капитала Азербайджана - INDEX, посвященная итогам этого года. Как сообщает Report, на конференции приняли участие около 100 студентов, обучающихся в 50 городах Турции, и около 50 студентов из различных университетов Стамбула.

Выступивший на открытии конференции председатель Центра развития человеческого капитала Азербайджана - INDEX Рашад Абдуллаев, проинформировав участников о структуре и деятельности организации, сказал, что они продолжат реализацию проектов, вносящих вклад в развитие и карьерный рост молодежи, и оказание поддержки азербайджанским студентам.

Рашад Абдуллаев отметил, что деятельность INDEX опирается на стратегию президента Ильхама Алиева по "превращению черного золота в человеческий капитал".

Затем выступили координатор проектов INDEX Тогрул Махиев и региональный координатор Али Мамедов, которые рассказали о проделанной ими работе и будущих проектах, практических программах, организациях и компаниях, с которыми они сотрудничают.

В завершение выступления был представлен короткий видеоролик о проделанной работе.

Сотрудник Генерального консульства Азербайджана в Стамбуле Кянан Муртузов донес до участников наилучшие пожелания генерального консула Гасана Зейналова, подчеркнув, что они придают большое значение проводимым при организации INDEX мероприятиям, практическим программам, которые играют важную роль в развитии, деловой жизни и будущем молодежи.

Наряду с этим, он дал рекомендации молодежи, принимающей участие на мероприятии, призвав их проявлять большую активность в общественной жизни, развивать лидерские качества, быть сильными в период существования для нас такой актуальной проблемы как Карабах. Коснувшись важности проведения дней, имеющих историческое и государственное значение, он отметил, что деятельность INDEX в этом направлении заслуживает одобрения.

Председатель азербайджанского общества города Эскишехир Джавид Мамедов, дав подробную информацию о Съезде азербайджанской молодежи, который пройдет 9 декабря в Эскишехире, подчеркнул значение съезда.

Председатель Союза адвокатов Турции Саида Экмен в своем выступлении поделилась положительными мыслями о проведенных работах, и пригласила коллектив INDEX и всех студентов на открытие Парка Карабах в турецком городе Болу.

В заключении выступили студенты из городов Кахраманмараш, Балыкесир и Самсун, которые выдвинули свои предложения, а также отметили важность подобных мероприятий для наших студентов, обучающихся в Турции.