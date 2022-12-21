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Центр поддержки обучения разработал план развития 30 школ

Центр поддержки обучения разработал план развития 30 школ Центр поддержки обучения (ЦПО) Управления образования города Баку подготовил план развития 30 школ.
Наука и образование
21 декабря 2022 г. 12:20
Центр поддержки обучения разработал план развития 30 школ

Центр поддержки обучения (ЦПО) Управления образования города Баку подготовил план развития 30 школ.

Как сообщает Report, были проведены встречи с коллективами школ, для которых был разработан план развития.

На встречах методисты ЦПО проводили наблюдения за уроками, чтобы ознакомиться с реальной ситуацией в школах, организовывали обсуждения со школьными коллективами с целью оказания тесной поддержки развитию учебно-воспитательного процесса.

В следующем календарном году планируется разработать план развития 50 школ.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 30 məktəbin İnkişaf Planı hazırlanıb

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