Центр поддержки обучения разработал план развития 30 школ

Центр поддержки обучения (ЦПО) Управления образования города Баку подготовил план развития 30 школ.
Как сообщает Report, были проведены встречи с коллективами школ, для которых был разработан план развития.
На встречах методисты ЦПО проводили наблюдения за уроками, чтобы ознакомиться с реальной ситуацией в школах, организовывали обсуждения со школьными коллективами с целью оказания тесной поддержки развитию учебно-воспитательного процесса.
В следующем календарном году планируется разработать план развития 50 школ.