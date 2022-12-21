Центр поддержки обучения разработал план развития 30 школ

Центр поддержки обучения (ЦПО) Управления образования города Баку подготовил план развития 30 школ.

Центр поддержки обучения (ЦПО) Управления образования города Баку подготовил план развития 30 школ.

Как сообщает Report, были проведены встречи с коллективами школ, для которых был разработан план развития.

На встречах методисты ЦПО проводили наблюдения за уроками, чтобы ознакомиться с реальной ситуацией в школах, организовывали обсуждения со школьными коллективами с целью оказания тесной поддержки развитию учебно-воспитательного процесса.

В следующем календарном году планируется разработать план развития 50 школ.