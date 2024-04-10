Центр кибербезопасности Азербайджана объявляет регистрацию на новую образовательную программу

Центр кибербезопасности Азербайджана, учрежденный совместно Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики с израильским институтом "Технион", объявляет регистрацию на новую образовательную программу.

Центр кибербезопасности Азербайджана, учрежденный совместно Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики с израильским институтом "Технион", объявляет регистрацию на новую образовательную программу.

Как передает Report, заявку на обучение в центре могут подать владеющие английским языком граждане Азербайджана старше 17 лет.

Зарегистрированные кандидаты будут последовательно вовлечены в процесс экзамена и собеседования на следующем этапе. Так, на экзамене, проводимом израильскими специалистами, будут проверяться способности кандидатов к логическому и аналитическому мышлению, знания и навыки в области ИКТ, а также уровень знания английского языка. Затем 60 человек, успешно прошедших этап собеседования, получат право участвовать в тренингах.

Тренинги будут проводится израильскими преподавателями на основе программы обучения института Технион. Здесь также будут преподаваться теоретические и практические знания. Тренинги продлятся 6 месяцев с 09:00 до 16:00. Предусматривается подготовка двух категорий специалистов: Red Team (атака) и Blue Team (защита). В период обучения команды будут развивать свои навыки, участвуя в симуляциях. Участникам, успешно прошедшим обучение, будут вручены официальные сертификаты института "Технион".