Государственный советник: Политика мультикультурализма является неотъемлемой частью демократического развития нашей страны - ФОТО

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) состоялась встреча Государственного советника Азербайджана по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии, академика Камала Абдуллаева с профессорко-преподавательским составом и студентами Высшей Школы, а также презентация книги "Литературно-художественные источники мультикультурализма Азербайджана". Об этом сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН.

Вначале мероприятия были возложены цветы к бюсту Общенационального лидера Гейдара Алиева в Высшей Школе.

Открывший мероприятие ректор БВШН Эльмар Гасымов, упомянув о том, что 2016 год объявлен президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым Годом мультикультурализма, оценил это событие как одно из значительных, так как в современный период мультикультурализм представляет важное значение не только для Азербайджана, но также для всего международного сообщества. Эльмар Гасымов привлек внимание к деятельности в нашей стране различных религиозных конфессий в условиях свободы и взаимопонимания на протяжении многих столетий, а также подчеркнул высокую оценку, даваемую нашим народом к их языку, религии и культуре. Говоря о значительных работах, проделанных в этой области, ректор также рассказал о деятельности Высшей Школы в этом направлении. Эльмар Гасымов рассказал о проведении ряда мероприятий в рамках сотрудничества с Фондом Знаний при Президенте Азербайджанской Республики и сообщил, что эта деятельность будет продолжена.

Государственный советник Азербайджана по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии, академик Камал Абдуллаев выразил удовлетворение от своего пребывания в Высшей Школе, где обучается самая интеллектуальная часть молодежи Азербайджана. Рассказывая об истории возникновения мультикультурализма и ее политики, Камал Абдуллаев также выразил мнение по поводу перспектив развития мультикультурализма в Азербайджане. Он подчеркнул, что объявление 2016 года годом мультикультурализма является показателем превращения мультикультурализма в государственную политику и образ жизни Азербайджана, а толерантности - в демократическую ценность нашего народа. Академик также коснулся многогранной политики, проводимой президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, которая направлена на сохранение традиций мультикультурализма в Азербайджане. Говоря о формировании мультикультурных традиций, академик Камал Абдуллаев сказал, что политика мультикультурализма является неотъемлемой частью демократического развития нашей страны. Он рассказал о заслугах Общенационального лидера Гейдара Алиева в этой области и отметил, что благодаря инициативе великого лидера Гейдара Алиева этот вопрос нашел свое отражение в юридических документах, в Конституции Азербайджанской Республики. Таким образом, закрепленный в основе политики мультикультурализма принципы толерантности четко определены рядами статей Конституции Азербайджана.

Государственный советник раскрыл студентам смысл понятия "мультикультурализм", главным принципом, которого является проживание в одном обществе людей различных культур при устойчивых отношениях друг с другом.

Рассказывая о книге "Литературно-художественные источники мультикультурализма Азербайджана", академик Камал Абдуллаев сообщил, что в этом издании творчество наших классических писателей и поэтов представлено в ином ракурсе. Он отметил, что взгляд на азербайджанскую литературу с точки зрения мультикультурных ценностей является одним из критериев, определяющих ее величие. Он сообщил, что в этой книге изъясняется форма проявления мультикультурных ценностей в литературно-художественных образцах со средних веков вплоть до современного периода. Поясняя элементы мультикультурализма, приведенные в произведениях классиков Азербайджана, он привлек внимание к примерам, представленным в этом издании.

Затем академик Камал Абдуллаев ответил на многочисленные вопросы студентов и участников встречи, а также подарил библиотеке Высшей Школе и студентам различные книги, вышедшие под его авторством и редакцией.

В завершении мероприятия ректором вуза Эльмаром Гасымовым Кямалу Абдуллаеву был вручен диплом “Почетного гостя” БВШН.