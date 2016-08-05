БВШН заняла первое место среди вузов по количеству упоминания в СМИ

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Бакинская Высшая Школа Нефти (БВШН) заняла первое место среди вузов по частоте упоминания ее имени в медиа-источниках. Как передает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, об этом сообщила медиамониторинговая группа Media Consulting & Services (MC&S) на основе анализа, проведенного по медиа-источникам в период с 1 по 31 июля 2016 года по 5 ведущим секторам.

Отметим, что медиамониторинговая группа отслеживает более 465 медиа-источников, включая 10 телеканалов, 55 органов печати и 400 онлайн медиа-ресурсов. В настоящее время компания проводит мониторинг по 20 секторам. Полученная мониторинговой группой информация была проанализирована на основе учета количества, характера и содержания материалов, по которым определился медиарейтинг по различным секторам.