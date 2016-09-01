БВШН выполнила план по приему студентов

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Бакинская Высшая Школа Нефти (БВШН) полностью выполнила план по приему студентов, предусмотренный на 2016-2017 учебный год. Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, в соответствии со статической информацией относительно количества абитуриентов, поступивших в различные высшие учебные заведения, в этом году БВШН достигла стопроцентного показателя, касающегося упоминаемого приема.

Следует отметить, что двое из трех студентов, набравших 700 баллов, что составляет максимум из набранных баллов во время республиканского приемного экзамена по первой группе специализаций для учебного года 2016-2017, поступили в БВШН.

Согласно общим статистическим данным БВШН относительно приема студентов средний бал для учебного года 2016-2017 составил 667, тогда как максимальный бал равняется 700.