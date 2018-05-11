БВШН стала вторым вузом среди высших учебных заведений в медиа-рейтинге

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Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ На основании исследований медиа-мониторинговой группы компании Media Consulting Services Бакинская Высшая Школа (БВШН) стала второй среди высших учебных заведений в апреле сего года. Таким образом в апреле активность БВШН составила 904.

Пресс-мониторинговая группа пришла к такому выводу, отследив 10 телевизионных, 55 печатных, 600 интернет и более 665 других источников, включая социальные сети.

Следует отметить, что медиа-активность вузов определяется на основе анализа количества, качества и содержания информации.