​БВШН расширяет связи с университетами Германии

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ В рамках визита в Баку делегация из Рурского Университета Бохума Германии, возглавляемая бывшим членом Бундестага Германии, почетным председателем в Институте горнорудного дела и энергетического права Рурского Университета Бохума, федеральным председателем Объединения Пенсионеров партии Христианского Союза Демократов (ХСД) Германии и членом президиума партии ХСД, почетным профессором Отто Вульфом, побывала в Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) и провела встречу с руководством и профессорско-преподавательским составом вуза.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, приветствуя гостей, ректор БВШН Эльмар Гасымов выразил удовлетворение их пребыванием в БВШН. Касаясь азербайджано-германских связей, он рассказал о сотрудничестве между двумя странами в области науки и образования. Эльмар Гасымов подробно проинформировал их об истории создания, успехах, направлениях деятельности, международных связях и новом кампусе Высшей Школе, созданной по указу президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Ректор отметил, что лозунг президента Азербайджана Ильхама Алиева "Мы должны превратить нефтяной капитал в человеческий капитал" уже нашел свое подтверждение. Говоря о партнерских связях Высшей Школы с рядом международных компаний, ректор Эльмар Гасымов упомянул об установленных связях с немецкой компанией E.ON, а также о сотрудничестве с Университетом Ахена Германия в области возобновляемых источников энергии. Ректор также добавил, что созданная в соответствии с требованиями Европейской образовательной системы Высшая Школа в своей деятельности особое значение придает созданию связей с ведущими вузами Европы, специализирующимися в области инженерии. Он выразил заинтересованность в сотрудничестве с Рурским Университетом Бохума Германии в области обмена студенческим и профессорско-преподавательским составом, а также в учебной и исследовательской сфере.

Почетный профессор Отто Вульф в своей речи выразил чувства удовольствия своим визитом в Баку и поблагодарил руководство БВШН за теплый прием в одном из ведущих вузов Азербайджана. Рассказывая о Рурском Университете Бохума, являющимся одним из самых больших вузов Германии, Отто Вульф также сообщил о том, что данный университет в то же время является одним из первых университетов, внедривших обучение на уровне бакалавра и магистратуры в Германии. Гости обсудили перспективы возможного сотрудничества с БВШН, которая подготавливает высококвалифицированных англоязычных инженеров в Азербайджане.

На встрече также были обсуждены перспективы будущего сотрудничества и проведен обмен мнениями между профессорско-преподавательскими составами обоих вузов по таким темам, как энергетическая политика, возобновляемые источники энергии, право и экономика.