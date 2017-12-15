БВШН расширяет сотрудничество с CISCO

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Ректор Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Эльмар Гасымов провел встречу с менеджером компании CISCO в Азербайджане Шарифом Шихлинским и менеджером сети академических программ компании в странах СНГ Аленой Домотенко.

Как сообщает Report, в ходе встречи ректор подробно проинформировал гостей о деятельности Высшей Школы и, в частности, подчеркнул, что студенты БВШН обладают глубокими теоретическими и практическими знаниями в области информационных технологий. Он также отметил, что студенты вуза, обучающиеся по специальности "Инженер по автоматизации процессов", являются одними из самых талантливых будущих специалистов, в которых сегодня нуждаются многие компании.

Подчеркнув, что CISCO является одной из крупнейших в мире компаний, специализирующихся в области высоких технологий, менеджер компании в Азербайджане Шариф Шихлинский сказал, что CISCO помогает компаниям использовать самые современные информационные технологии. Менеджер сети академических программ компании в странах СНГ Алена Домотенко рассказала об основных направлениях деятельности CISCO, в том числе в области образования, и "Сетевой Академии" (Networking Academy) компании.

На встрече были обсуждены возможности и направления развития взаимовыгодного сотрудничества. По итогам обсуждения было принято решение создать в новом кампусе Высшей школы центр "Сетевой Академии" компании, в котором специалисты CISCO будут проводить специализированные тренинги и учебные семинары для студентов как БВШН, так и других высших учебных заведений страны. Была также достигнута договоренность о реализации других совместных проектов.