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Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Бакинская Высшая школа нефти (БВШН) распространила информацию о своих студентах, набравших на вступительных экзаменах 700 баллов.

Как сообщили Report в БВШН, все семь абитуриентов, набравших в прошлом году 700 баллов на вступительных экзаменах в вузы по первой группе специальностей, решили получить высшее образование в Бакинской Высшей школе нефти (БВШН).

Как и все студенты-первокурсники Высшей школы, они учатся на подготовительном отделении вуза, где проходят курс углубленного изучения английского языка, а также посещают занятия по информационно-компьютерным технологиям (ИКТ). После успешной сдачи тестов IELTS по английскому языку и экзаменов по ИКТ они, начиная со второго курса, приступают к учебе по избранной специальности.

Успехи и достижения тех, кто стал лучшим из лучших среди абитуриентов, всегда привлекают внимание. Сегодня мы представляем итоги, с которыми эти семь студентов завершили первую в своей жизни экзаменационную сессию в БВШН, где к студентам предъявляются самые высокие требования.

- Жаля Мамедова (химическая инженерия): 96 баллов из 100 возможных ("отлично" по обоим предметам)

- Вагаб Джабраилов (инженерия автоматизации процессов): 96 баллов ("отлично" по обоим предметам)

- Эльмир Ахмедов (инженерия автоматизации процессов): 95 баллов ("отлично" по обоим предметам)

- Габиль Алиев (химическая инженерия): 93 балла ("отлично" по обоим предметам)

- Халида Алиева (инженерия автоматизации процессов): 93 балла ("отлично" по обоим предметам)

- Махира Асадзаде (инженерия автоматизации процессов): 89 баллов (оценки "отлично" и "хорошо")

Еще один студент, Абдулла Аскерзаде, продемонстрировал при поступлении отличное знание английского языка и ИКТ и был принят сразу на второй курс Высшей школы на учебу по специальности «Инженер по автоматизации процессов». На экзаменах зимней сессии он получил высокие оценки: история Азербайджана – «отлично» (99 баллов), математика – «отлично» (93 балла), азербайджанский язык и культура речи – «отлично» (92 балла), программирование и компьютерные приложения – «отлично» (91 балл), физика – «отлично» (91 балл), использование ИКТ в инженерии – «отлично» (96 баллов).