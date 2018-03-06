БВШН проведет III Международный форум SOCAR

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Бакинская Высшая школа нефти (БВШН) совместно с SOCAR и британской компанией Confidence Capital Ltd проведет III Международный форум SOCAR, посвященный 95-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия –торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в Баку 23-26 апреля.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, целью этого международного мероприятия, который является важнейшим событием в нефтяном календаре региона, станет анализ последних тенденций и перспектив развития взаимодействия в регионе Каспия и Центральной Азии по вопросам торговли и экспорта углеводородов.

Форум также предоставит его участникам уникальную платформу для обмена практической информацией по основным направлениям развития нефтегазовой индустрии, необходимой для принятия стратегических решений и ведения ежедневных операций.

В ходе презентаций на Форуме, в частности, будет дан обзор нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли Каспийского региона и Центральной Азии, проведен анализ целевых рынков для нефти и нефтепродуктов и их конъюнктуры, рассмотрены трубопроводная, железнодорожная и морская логистика нефти и нефтепродуктов из региона и существующие и перспективные направления экспорта газа.

Кроме того, состоятся обсуждения по таким вопросам, как коммерческие позиции нефтеперерабатывающей отрасли в регионе, эффективное управление проектами нефтепереработки и модернизации, анализ спроса и предложения нефтехимической продукции в регионе и существующие и перспективные рынки для нефтехимической промышленности Азербайджана и других стран региона.

Ожидается, что в мероприятии примут участие представители государственных и правительственных организаций Азербайджана, руководство SOCAR и руководители структурных подразделений компании, ответственные сотрудники отраслевых министерств Казахстана, Кыргызстана, Ирана, России, Туркменистана, Турции, Украины, Грузии и других стран, а также представители транснациональных нефтегазовых компаний.

Регистрацию для участия в III Международном Форуме SOCAR можно пройти на сайте http://socarforum.com.