БВШН признана лучшим вузом 2017 года

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Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Бакинская Высшая Школа Нефти (БВШН) заканчивает 2017 год с большими успехами и отличными результатами.

Как сообщили Report в БВШН, согласно результатам исследования, проведенного на странице "Azərbaycan Universitetləri" в социальной сети Фейсбук, а также опроса среди студентов и других членов этого онлайн-сообщества, Высшая школа признана лучшим вузом среди действующих в стране высших учебных заведений.

По данным Государственного экзаменационного центра, по сравнению с другими высшими учебными заведениями Азербайджана, в БВШН был самый высокий проходной балл для поступления в вуз в этом году – 679 баллов.

100% абитуриентов, поступавших в Высшую школу по трем специальностям – "Инженер-нефтяник", "Инженер-химик" и "Инженер по автоматизации процессов", сумели стать студентами после первого тура экзаменов. Самой востребованной стала специальность инженера по автоматизации процессов: для поступления на учебу в БВШН по этой специальности нужно было набрать не меньше 685 баллов, что стало рекордом по стране. По данным ГЭЦ, эта профессия в 2017 году получила титул "Специальность года".

По итогам вступительных экзаменов в 2017 году, все семь абитуриентов, поступавших по первой группе специальностей и набравших 700 баллов, выбрали для получение высшего образования БВШН.

Высшая школа стала рекордсменом и по числу студентов, поступивших в вузы по первой группе специальностей и ставших Президентскими стипендиатами. В этом году ими стали 24 первокурсника.

Трудоустроены и первые выпускники БВШН, окончившие вуз в 2017 году: 94% из них сегодня работают в крупных отраслевых компаниях. Остальные продолжают учебу в магистратуре и докторантуре в Азербайджане, а также в престижных университетах Европы и США.