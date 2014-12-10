БВШН приступила к применению международных стандартов

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Аудиторы Турецкого института стандартов (ТИС) провели оценочные мероприятия по применению международных стандартов в Бакинской высшей школы нефти (БВШН).

Как сообщает Report, об этом говорится в информации, распространенной отделом по связям с общественностью БВШН.

По окончании продолжавшихся в течение недели аудитных проверок в конференц-зале БВШН состоялось заседание по объявлению итоговых результатов. В заседании приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов, представитель Департамента по сертификации качества и системы ТИС Мехмет Али Донмез, представитель ТИС в Азербайджане Селим Челеби, начальник Управления обучения, тренинга и сертификации ГНКАР Фуад Сулейманов и профессорско-преподавательский состав БВШН.

Открывая заседание, ректор БВШН Эльмар Гасымов выразил удовлетворение от пребывания гостей в вузе и сообщил, что основной миссией Высшей школы является реализация учебного процесса в соответствии с национальным законодательством, опираясь на государственные принципы и на уровне применяемых в мире требований международных стандартов.

Он отметил, что для достижения высоких показателей качества осуществляются все меры по обеспечению здоровой деятельности, охраны труда и окружающей среды в БВШН. Ректор поблагодарил представителей ТИС за сотрудничество со структурами БВШН в период пребывания их в Высшей школе и за вклад в дело повышения эффективности гарантии качества.

На заседании были обширно обсуждены результаты аудитной проверки и проведен обмен мнениями по определенным вопросам. По объявленным результатам должностные стандарты, стандарты мер по безопасности в лабораториях и отделах БВШН, а также стандарты методов обучения, работы, проводимые относительно электронной регистрации студентов в вузе были признаны соответствующими международным стандартам. Помимо того, были озвучены взаимные предложения, комментарии, рекомендации и получены ответы на интересующие участников заседания вопросы.

Представитель ТИС в Азербайджане Селим Челеби высоко оценил проведенные работы в этом направлении в БВШН и особо отметил, что система управления, организация учебного процесса в вузе отвечает современным требованиям и стандартам.

В завершении было объявлено заключительное решение в связи с выдачей Бакинской высшей школе нефти сертификата cоответствия трем направлениям международных стандартов.

Отметим, что БВШН - первый и единственный вуз, который удостаивается международного сертификата по трем направлениям стандарта ISO: ISO 9001 "Система менеджмента качества", ISO 14001 "Система экологического менеджмента", OHSAS 18001 "Система менеджмента охраны труда и техники безопасности".

Отметим, что в декабре текущего года аудиторы ТИС провели оценочные мероприятия по применению международных стандартов в БВШН. В вузе соответственно принятым в мире стандартам ISO состоялась проверка документов систем менеджмента качества, экологии, охраны труда и техники безопасности во всех структурных подразделениях, отделах, центрах, библиотеках и лабораториях, а также в кафедрах вуза.