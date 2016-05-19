​БВШН представлена на международной конференции

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Проректор по учебе, науке и международным связям Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) профессор Рамиз Гумбатов принял участие в 12-й конференции ректоров Сети Университетов Черноморского Региона, проведенной в Грузии в городе Тбилиси, на тему «Изменение роли университета в глобальном и региональном контексте». Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью вуза, на первой сессии конференции, посвященной теме «Поддержка дигитализации и текущие вызовы, связанные с будущем Интернет-технологий», профессор Рамиз Гумбатов выступил с докладом на тему «Новый подход к подготовке специалистов». Доклад повествовал об истории создания, о предстоящих задачах, международных связях БВШН, организации учебного процесса в вузе в тесной связи с производством, привлечении студентов к научной деятельности, успехах Высшей Школы за четырехлетний период ее деятельности и факторах, обеспечивающих эти достижения.

Он также ответил на многочисленные вопросы участников в связи с различными аспектами деятельности Бакинской Высшей Школы Нефти.

Рамиз Гумбатов с участвовавшим в конференции генеральным секретарем Фонда Фольксваген Вильгельмом Крулом обсудил возможности привлечения молодых преподавателей БВШН к докторским программам различных университетов Германии, в связи с чем между сторонами была достигнута договоренность.

На других сессиях конференции руководители различных вузов Турции, Греции, Албании, Румынии, Болгарии, Украины, России, которые являются членами Сети Университетов Черноморского Региона, провели презентации и обсуждения о новых подходах к ведению социальных и культурных диалогов в Черноморском регионе, поддержании инновационной деятельности для устойчивого управления ресурсами, важности наличия инициативного центра университетов для поддержания обществом инноваций.

В рамках программы конференции профессор Рамиз Гумбатов провел также ряд деловых встреч.

Он встретился с ректором Национального Технического Университета Украины имени Юрия Кондратюка с профессором Владимиром Онишенко и ректором Винницкого Национального Аграрного Университета Украины Виктором Мазуром. На встречах были проведены обсуждения по созданию сотрудничества между БВШН и этими вузами Украины, вокруг проекта, подготовленного по возобновляемым источникам энергии Винницким Национальным Аграрным Университетом и были достигнуты предварительные договоренности по совместной деятельности.

Затем профессор Рамиз Гумбатов принял участие в работе Генеральной Ассамблеи Сети Университетов Черноморского Региона и в рамках 12-й конференции в социально-культурных мероприятиях.