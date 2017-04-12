БВШН подписала договор с университетом Куала-Лумпур

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) состоялось подписание договора между БВШН и Университетом Куала-Лумпур в Малайзии (UniKL).

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, в нем приняли участие ректор Высшей Школы Эльмар Гасымов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Малайзии в Азербайджане Рослан Абдул Рахман, проректор Университета Куала-Лумпур по учебе и технологиям проф. Дато' д-р Азанам Шах Хашим, декан Малазийского института промышленных технологий UniKL, доцент, д-р Сайрул Изван Сафие, а также сотрудники посольства Малайзии. На церемонии присутствовали преподаватели и сотрудники Высшей школы.

Приветствовав почетных гостей, ректор БВШН Эльмар Гасымов остановился на важности сотрудничества Азербайджана и Малайзии в области образования. Он подчеркнул, что подписание соглашения послужит налаживанию долгосрочных партнерских отношений между БВШН и UniKL и дальнейшему укреплению связей студентов и преподавателей двух вузов. Ректор также сообщил о том, что в рамках двустороннего сотрудничества уже достигнута договоренность об обмене студентами двух вузов, а также о создании новых совместных учебных программ по специальностям "Электроника" и "Электротехника".

В своем выступлении проректор университета Куала-Лумпур по учебе и технологиям проф. Дато' д-р Азанам Шах Хашим подчеркнул, что налаживание связей малазийского университета с одним из самых престижных азербайджанских вузов отвечает интересам двух стран. Он также отметил, что это сотрудничество открывает большие перспективы для обоих высших учебных заведений.

Затем состоялось подписание договора между Бакинской Высшей Школой Нефти и Университетом Куала-Лумпур. Он открывает широкие возможности для сотрудничества двух вузов, их совместной деятельности, инициатив и проектов, в том числе разработки учебных программ и курсов, осуществления программ обмена студентами и преподавателями, проведения научных исследований, форумов, конференций и семинаров, а также организации непрерывного образования.