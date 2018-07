БВШН поддерживает проекты своих студентов

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) подвели итоги проекта студентки третьего курса, обучающейся по специальности "Автоматизация инженерных процессов" Пакизы Пашаевой "I can or I must" ("Я могу или я должен").

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, мероприятие организовано БВШН совместно с Исполнительной властью Бинагадинского района Баку, районным отделением молодежного объединения партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) и управлением по вопросам молодежи и спорта этого района. В итоговом мероприятии приняли участие исполнительный директор Фонда "Знание" при президенте Азербайджанской Республики Октай Самедов, председатель молодежного объединения партии "Ени Азербайджан" Сеймур Оруджев, заместитель начальника отдела информационных ресурсов и технологий при Милли Меджлисе Яшар Амашов, начальник Управления молодежи и спорта Бинагадинского района Гудси Байрамов, главный редактор газеты "Ики Сахил" Вугар Рагимзаде, руководство БВШН и участвовавшие в проекте студенты.

Открывший мероприятие ректор Бакинской Высшей Школы Нефти Эльмар Гасымов поприветствовал гостей и участников студенческого проекта и рассказал об успехах вуза и проделанной работе, а также о перспективах развития Высшей Школы Нефти. Ректор БВШН сообщил также о новом кампусе вуза, строительство которого близится к завершению. В новом учебном кампусе созданы все условия для подготовки высококвалифицированных специалистов нефтехимических предприятий страны. Ректор Эльмар Гасымов подчеркнул, что БВШН за короткое время успела завоевать имидж одного из самых авторитетных и престижных вузов страны. Он также отметил, что руководство вуза будет всегда поддерживать положительные начинания и интересные проекты своих студентов.

Выступившая перед собравшимися автор проекта "I can or I must" Пакиза Пашаева кратко рассказала о проекте и его целях. Она подчеркнула значимость наличия политической, социальной, экономической, организационной и правовой основы для всестороннего развития молодежи. Пакиза также поблагодарила руководство БВШН за постоянную поддержку, оказываемую молодежным инициативам студентов.

Исполнительный директор Фонда "Знание" при президенте Азербайджанской Республики Октай Самедов в своем выступлении выразил уверенность в том, что в будущем многие из выпускников БВШН станут ведущими специалистам и руководителями в крупнейших мировых компаниях и организациях.

Главный редактор издания "Ики Сахил" Вугар Рагимзаде в своей речи отметил, что молодежная политика составляет неотъемлемую часть государственной политики страны. Подчеркнув, что БВШН является одним из самых передовых вузов страны, он высоко оценил тот факт, что Пакиза Пашаева выбрала для учебы именно этот вуз.

Выступившие на мероприятии гости отметили успехи проводимой президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым национальной молодежной политики, роль молодежи в политике, а также важности знания английского языка в карьерном росте. Участники мероприятия поделились своими ожиданиями относительно проекта.

Отец Пакизы Пашаевой Аладдин Пашаев, также принимавший участие в мероприятии, поблагодарил руководство БВШН за поддержку студентов и созданные в вузе условия для их учебы и профессионального роста. Затем победители и участники проекта "I can or I must" получили из рук почетных гостей медали и сертификаты.

Следует отметить, что проект "I can or I must" длился три месяца. Основной целью проекта было создание больших возможностей для изучения английского языка, который играет важную роль в карьерном росте, с применением более эффективных и интенсивных методик. В рамках проекта в административном здании районного отделения партии "Ени Азербайджан" Бинагадинского района и в Бакинской Высшей школе нефти были проведены кинопросмотры фильмов на английском языке и "разговорный клуб", а также организованы городские экскурсии.

Большую поддержку участникам проекта "I can or I must" оказал старший преподаватель Центра английского языка и гуманитарных дисциплин БВШН Асиф Годжаев.