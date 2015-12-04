​БВШН окажет поддержку созданию в Кувейте новой высшей школы специализирующейся в области нефти

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Глава компании Afnan International Holding Company из Кувейта Мубарак ал Йассим посетил БВШН.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью, ректор БВШН Эльмар Гасымов тепло поприветствовал гостя и рассказал ему об истории создания высшей школы.

Рассказывая о новом кампусе БВШН, ректор показал гостю план проекта того же кампуса и заметил, что строительные работы почти завершены. Эльмар Гасымов отметил, что студентам БВШН предоставлена возможность проходить практику в таких компаниях как SOCAR, Total, BP, Schlumberger, Emerson Process Management, Statoil, Schneider Electric, ABB, Halliburton. Ректор отметил, что у Азербайджана столетний опыт в области нефтяной инженерии, и для того чтобы сохранить конкурентоспособность на рынке совершенно необходимо обеспечить образование высококвалифицированных специалистов. Э.Гасымов также заверил гостя, что международные компании довольны сотрудничеством с БВШН и выразил готовность оказать ему всяческую помощь в создании высшей школы в Кувейте.

Глава компании Afnan International Holding Мубарак ал Йассим поблагодарил руководство БВШН за прием. Отмечая, что это его первый визит в Азербайджан, гость сказал, что он очарован городом Баку. Будучи инженером по специальности, М.Йассим рассказал о компании, которую он представляет. Говоря о своем намерении открыть новую высшую школу в Кувейте с целью обеспечения образования национальных кадров для нефтяного сектора, гость в частности подчеркнул значимость международного сотрудничества для улучшения качества образования в нефтегазовом секторе всего региона залива. Именно с этой целью он решил посетить БВШН, т.е. для того чтобы подробно изучит опыт высшей школы. М.Йассим выразил надежду, связанную с установлением двухсторонних отношений, а также не исключил возможность проведения обмена студентами. Вопросы касательно установления взаимовыгодного сотрудничества и другие темы были обсуждены во время встречи.

Затем М.Йассим посетил занятия, проводимые в БВШН, и встретился с педагогами и студентами высшей школы.