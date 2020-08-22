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БВШН объявляет прием документов для получения повторного высшего образования

БВШН объявляет прием документов для получения повторного высшего образования Бакинская высшая школа нефти (БВШН) объявляет прием документов на заочное отделение для получения повторного высшего образования по специальности "Нефтегазовая инженерия" в 2020/2021 учебном году.
Наука и образование
22 августа 2020 г. 12:08
БВШН объявляет прием документов для получения повторного высшего образования

Бакинская высшая школа нефти (БВШН) объявляет прием документов на заочное отделение для получения повторного высшего образования по специальности "Нефтегазовая инженерия" в 2020/2021 учебном году.

Как сообщили Report в Высшей школе, обучение проводится на платной основе в дистанционной или заочной формах в соответствии с контрактом, заключенным между высшим учебным заведением, организацией, учреждением или индивидуальным лицом (стаж работы не менее 1 года), с одной стороны, и Бакинской высшей школой нефти с другой стороны.

Лица, желающие получить повторное высшее образование, должны предоставить следующие документы:

- заявление на имя ректора;

- гарантийное письмо (оригинал письма доставляется по почте или лично);

- копия трудовой книжки (должно быть указано, что трудовая книжка является действительной);

- нотариально заверенные копии диплома о высшем образовании и приложения к нему; 

- медицинская справка о состоянии здоровья;

- документ, удостоверяющий личность;

- 4 фотографии размером 3х4 см.

Лица, получившие высшее образование за рубежом, смогут получить повторное высшее образование в БВШН только после того, как их дипломы будут признаны Министерством образования Азербайджанской Республики в соответствии с существующим порядком. Представленные документы должны соответствовать требованиям вуза. При приеме в вуз предпочтение отдается тем, кто имеет рекомендательное письмо от государственного органа.

Прием документов будет проводиться до 20 сентября 2020 года с 10:00 до 17:00 (кроме субботы и воскресенья) в Хатаинском корпусе БВШН (проспект Ходжалы, 30, к. 301).

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