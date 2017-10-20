БВШН лидирует по по числу студентов, набравших 700 баллов

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Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В этом году Бакинская Высшая Школа Нефти (БВШН) стала первой в республике по многим показателям, в том числе по количеству студентов, показавших на вступительных экзаменах наилучший результат. Об этом Report сообщили в Высшей школе.

БВШН является лидером среди вузов страны по числу студентов-первокурсников, получивших при поступлении 700 баллов. Согласно статистическим данным, семь из 15 абитуриентов, набравших высший балл, сдавали экзамены в первой группе специальностей, и все они остановили свой выбор на БВШН. Пять студентов будут учиться по специальности "Инженер по автоматизации процессов", а двое – по специальности "Инженер-химик". Список этих студентов представлен ниже.

- Махира Махаббат гызы Асадзаде

- Халида Вюгар гызы Алиева

- Эльмир Ровшан оглу Ахмедов

- Вагаб Фуад оглу Джабраилов

- Абдулла Сахиб оглу Аскерзаде

- Жаля Мушфиг гызы Мамедова

- Габиль Эльчин оглу Алиев

Выступая на встрече с этими студентами, ректор Высшей школы Эльмар Гасымов отметил, что высоко ценит решение молодых людей, которыми гордится весь Азербайджан, получить высшее образование именно в БВШН – одном из самых перспективных и динамично развивающихся вузов страны. Он поинтересовался их планами на будущее, а также дал студентам несколько полезных советов и рекомендаций и пожелал им больших успехов в учебе. В заключение была сделана фотография на память.