БВШН и Университет Хериота-Ватта продлевают сотрудничество до 2021 года

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Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Ректор Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Эльмар Гасымов встретился с представителями британского университета Хериота-Ватта (УХВ), с которым БВШН связывает прочное сотрудничество.

Как сообщили Report в БВШН, в ней приняли участие директор программы магистратуры по специальности "Нефтегазовая инженерия" университета, проф. Грэйм Уайти доцент факультета "Химическая инженерия", руководитель Центра инноваций в области улавливания и хранения углерода УХВ Грейм Колли, руководство, профессора и преподаватели Высшей школы.

Открывая встречу, ректор Эльмар Гасымов отметил, что БВШН и УХВ связывают успешные и прочные партнерские отношения. Он также остановился на перспективах и новых направлениях развития сотрудничества двух вузов, которые были затем обсуждены в ходе встречи. Были также рассмотрены меры для внесения необходимых изменений и дополнений в учебные программы для студентов Высшей школы, составленные на основе курсов британского университета, и обеспечения контроля качества учебного процесса. В частности, была утверждена программа магистратуры в БВШН, первый набор в которую состоялся в этом году и учебный план которой также основан на образовательных программах УХВ, и были решены вопросы, связанные с защитой диссертаций на степень магистра.

Затем профессор Грэйм Уайт вручил ректору Эльмару Гасымову сертификат, подтверждающий продление сотрудничества между двумя вузами до 2021 года и права на использование Высшей школой образовательных программ Университета Хериота-Ватта. В рамках сотрудничества с одним из самых престижных университетов Великобритании БВШН выпускает специалистов-инженеров со степенью бакалавра и магистра. Отныне транснациональным компаниям, действующим в Азербайджане и нуждающимся в инженерах с высшим образованием и владеющих английским языком, не нужно искать специалистов за рубежом – такие кадры готовит БВШН.