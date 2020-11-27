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БВШН и Таллиннский технический университет подписали соглашение

БВШН и Таллиннский технический университет подписали соглашение Соглашение предусматривает проведение консультаций по разработке исследовательских, образовательных и тренинговых программ для обоих ВУЗов
Наука и образование
27 ноября 2020 г. 12:23
БВШН и Таллиннский технический университет подписали соглашение

Бакинская высшая школа нефти и Таллиннский технический университет (Эстония) подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу БВШН, документ был подписан ректором Бакинской высшей школы нефти Эльмаром Гасымовым, проректором по учебной части Таллиннского технического университета (TalTech) Хендриком Воллом и деканом Школы информационных и коммуникационных технологий TalTech проф. Гертом Джерваном.

Соглашение предусматривает проведение консультаций по разработке исследовательских, образовательных и тренинговых программ для обоих ВУЗов, обмен студентами и сотрудниками в рамках международных программ Erasmus + и Horizon, участие в Летних/Зимних школах, проведение консультаций по созданию Центра кибербезопасности на основе концепции TalTech, сотрудничество в области исследований информационных технологий и т.д.

Срок действия договора - 3 года.

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