Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Бакинская Высшая Школа Нефти (БВШН) и Лицей имени академика Зарифы Алиевой подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, открывая мероприятие ректор БВШН Эльмар Гасымов отметил, что Лицей имени академика Зарифы Алиевой является учебным заведением, объединяющим в себе особенности профессионального преподавания и учебно-воспитательных работ. Он также высоко оценил уровень знаний выпускников Лицея, обучающихся по различным специальностям в БВШН. Ректор сказал, что в целях развития имеющихся связей между БВШН и Лицеем, подписан договор для налаживания расширенного сотрудничества.

Эльмар Гасымов отметил, что соглашение предусматривает совместную реализацию необходимых материально-технических, научно-методических и организационных мероприятий в направлении повышения интереса и мотивации учащихся Лицея к инженерным специальностям. Он выразил уверенность в том, что заключение соглашения о сотрудничестве внесет большой вклад в развитие двусторонних отношений. Ректор в частности подчеркнул то, что присвоение Лицею имени выдающегося ученого-офтальмолога Азербайджана, такого научного деятеля, как академика Зарифы Алиевой является большой ответственностью и то, что Лицей сполна оправдывает это имя.

Директор лицея имени академика Зарифы Алиевой Мехрибан Велиева, поблагодарив руководство БВШН, выразила удовлетворение расширением двустороннего сотрудничества, что предоставит учащимся и выпускникам Лицея более широкие возможности. Она отметила, что гордится выпускниками лицея, завоевавшими звание студента самого престижного вуза Азербайджана, такого как БВШН. Отмечая, что присвоение Лицею имени выдающегося ученого-офтальмолога Азербайджана, академика Зарифы Алиевой наряду с большим почтением и гордостью, также является большой ответственностью, Мехрибан Велиева добавила, что Лицей прикладывает все усилия, чтобы оправдать имя, которое несет.

Затем было подписано соглашение о сотрудничестве.

Отметим, что целью соглашения является совместное проведение необходимых материально-технических, научно-методических и организационных мероприятий в направлении повышения интереса и мотивации учеников Лицея к инженерным специальностям. В соглашении приведены такие пункты, как обеспечение библиотеки и предметных кабинетов Лицея информационными ресурсами со стороны БВШН, проведение встреч сотрудников Лицея с профессорско-преподавательским составом БВШН, организация экскурсий для учащихся Лицея в БВШН и структуры SOCAR, организация совместных посещений студентов БВШН с учениками Лицея театральных спектаклей, концертов и музеев, проведение спортивных соревнований между сборными командами, состоящими из учеников Лицея и студентов БВШН и др. пункты.