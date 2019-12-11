БВШН и компания Baker Hughes заключили соглашение о предоставлении лицензий на программное обеспечение

Бакинская высшая школа нефти (БВШН) и международная компания Baker Hughes заключили соглашение о безвозмездном предоставлении БВШН лицензий на программное обеспечение JewelSuite на общую сумму более 1 миллиона долларов.

Как сообщили Report из БВШН, соглашение было подписано ректором БВШН Эльмаром Гасымовым и директором линии насосов высокого давления по России и Каспийскому региону компании Baker Hughes Грейгом Расселом в рамках конференции Energy Forward.

Программное обеспечение JewelSuite предназначено для моделирования студентами конкретных подводных проблем, возникающих в бассейне Каспийского моря. Используя передовое геологическое и геофизическое программное обеспечение, предоставленное компанией, студенты получат необходимый практический опыт.

Ректор БВШН Эльмар Гасымов поблагодарил руководство компании Baker Hughes за предоставление школе такого программного обеспечения. Ректор отметил, что благодаря эффективному сотрудничеству с компанией Baker Hughes, которое продолжается с 2015 года, студенты БВШН проходят производственную практику в компании, и после обретения прочных знаний и достаточного опыта выпускники школы обеспечиваются работой в этой компании.

Отметим, что конференция Energy Forward - это первое в Азербайджане глобальное мероприятие, на котором носители новых идей и технические эксперты со всего мира обсуждают ключевые тенденции, оказывающие существенное влияние на производительность, эффективность и безопасность в нефтегазовом секторе.