БВШН и Казахстанско-Британский технический университет заключили Меморандум

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Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Подписан Меморандум о взаимопонимании между Бакинской Высшей Школой Нефти (БВШН) и Казахстанско-Британским техническим университетом (КБТУ).

Как сообщает Report, на церемонии подписания присутствовали ректор БВШН Эльмар Гасымов, ректор КБТУ Кенжебек Ибрашев, декан кафедры КБТУ по информационным технологиям Фуад Гаджиев, заведующий кафедрой инженерии по автоматизации процессов БВШН Манафаддин Намазов.

В ходе встречи ректор Высшей школы Эльмар Гасымов рассказал гостям о деятельности, учебных программах, достижениях и новшествах Высшей школы. Он выразил удовлетворенность в связи с установлением сотрудничества и налаживанием дружественных отношений между БВШН и КБТУ. Во время обсуждения была достигнута договоренность о сотрудничестве в области программ обмена преподавателями и студентами, участия в конференциях и других мероприятиях, проведения совместных научных исследований, подготовки учебных программ, организации курсов профессионального развития, а также в других направлениях.

Затем ректор БВШН Эльмар Гасымов и ректор КБТУ Кенжебек Ибрашев подписали Меморандум о взаимопонимании. В заключение гости поблагодарили руководство Высшей школы за внимание и выразили уверенность, что сотрудничество двух вузов будет успешным и плодотворным.