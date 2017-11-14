БВШН и Институт исследований нефти Египта подписали меморандум

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Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ С целью налаживания сотрудничества в области науки и образования Бакинскую Высшую Школу Нефти (БВШН) посетила делегация Института исследований нефти Египта (Egyptian Petroleum Research Institute – ERPI) во главе с директором института, профессором Ахмедом Мухаммедом Аль-Сабахом.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, в ходе визита ректор Высшей Школы Эльмар Гасымов и директор института Ахмед Мухаммед Аль-Сабах подписали Меморандум о взаимопонимании. На церемонии подписания присутствовали преподаватели и сотрудники вуза, а также представители руководства Института нефтехимических процессов им. академика Ю. Мамедалиева.

Приветствовав гостей, ректор БВШН отметил, что заключение соглашения является ярким примером успешного развития связей между Азербайджаном и Египтом, и рассказал об основных направлениях и сферах будущего сотрудничества, которое открывает перед профессорами, преподавателями и студентами вуза новые возможности, в том числе для участия в научных и исследовательских проектах института и докторских программах, в том числе в области нефтехимии, нефтепереработки и нанотехнологий. Эльмар Гасымов также поблагодарил руководство Института нефтехимических процессов им. академика Ю. Мамедалиева за содействие в организации визита гостей.

Выступая на церемонии, директор Института исследований нефти Египта, профессор Ахмед Мухаммед Аль-Сабах выразил благодарность Эльмару Гасымову за теплый прием и интерес к налаживанию партнерских отношений с институтом. Говоря о роли нефтяного сектора в экономике обеих стран, он подчеркнул важность научных исследований в этой сфере и рассказал о возможностях и условиях, созданных в ERPI для их проведения. Профессор Ахмед Мухаммед Аль-Сабах также отметил большой интерес руководства Института исследований нефти Египта к сотрудничеству с Бакинской Высшей школы нефти.

В заключение преподаватели БВШН и научные сотрудники ERPI в неформальной обстановке обменялись мнениями о возможных направлениях совместной работы и реализации проектов в будущем.