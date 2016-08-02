​БВШН и British Council расширяют двусторонние связи

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Бакинская Высшая Школа Нефти (БВШН) и British Council договорились о расширении двусторонних связей. Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, об этом на проведенной встрече в БВШН заявили ректор Высшей Школы Эльмар Гасымов и директор British Council по Азербайджану Элизабет Вайт. Отметив, что сотрудничество БВШН с British Council осуществляется на самом высоком уровне, Эльмар Гасымов отметил успешные результаты студентов БВШН, показываемые ежегодно на экзамене IELTS. Он также привлек внимание к показателям студентов текущего года, результаты которых оказались более высокими по сравнению с результатами прошлых лет. В частности, ректор подчеркнул 8.5-балльный результат, недавно набранный на экзамене IELTS студенткой Фидан Гулиевой, обучающейся по специальности "Инженер-химик".

Элизабет Вайт, выразив удовлетворения от существующих связей с БВШН, подчеркнула, что БВШН занимает особое место среди вузов, сотрудничающих с соответствующими структурами Соединенного Королевства. Она сообщила, что British Council всегда проявляет особое внимание к отношениям БВШН с Университетом Хериот-Ватт и с интересом наблюдает за процессом их развития. Она отметила, что компания всегда готова содействовать созданию и всестороннему развитию двусторонних отношений между вузами и соответствующими структурами Великобритании.

На встрече также было достигнуто соглашение о проведении в БВШН различных социально-культурных мероприятий при поддержке British Council, связанных с историей и культурой Соединенного Королевства.