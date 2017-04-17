БВШН готовится к международному форуму

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Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) состоялось заседание Программного комитета Второго международного форума SOCAR "Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка", посвященного 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, форум, организованный Высшей Школой совместно с британской компанией Confidence Capital Ltd при поддержке SOCAR, пройдет 25-28 апреля 2017 года в Баку.

В заседании приняли участие председатель Программного комитета, ректор БВШН Эльмар Гасымов и сопредседатель комитета, генеральный директор Confidence Capital Ltd Андрей Руденко. На нем, в частности, отмечалось, что Второй международный форум SOCAR вызывает большой международный интерес. Свое участие в одном из наиболее важных событий в нефтегазовой отрасли региона подтвердили свыше 100 делегатов из более чем 15 стран, в том числе из Азербайджана, Австрии, Беларуси, Великобритании, Грузии, Ирана, Казахстана, Кипра, Латвии, Литвы, ОАЭ, России, США, Украины, Швейцарии и других государств.

Сообщалось, что ожидается участие в Форуме руководителей ведущих структурных подразделений SOCAR, в том числе Отдела экспорта газа, Отдела маркетинга и экономических операций и Управления инвестиций, а также дочерних компаний SOCAR Trading Женева и SOCAR Украина. На заседании были также обсуждены организационные вопросы проведения Второго международного форума SOCAR "Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка".